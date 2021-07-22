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Марси Каптур: президент Байден должен четко заявить о необходимости продвижения свободы в Беларуси

22.07.2021 16:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В ходе встречи кокуса «Друзья Беларуси» (межпартийной группы нижней палаты конгресса США) с находящейся с визитом в США Светланой Тихановской, было заявлено о необходимости поддержки белорусского народа.

Марси Каптур: президент Байден должен четко заявить о необходимости продвижения свободы в Беларуси

Так, в частности, конгрессвумен-демократ Марси Каптур провела параллель между крушением берлинской стены и нынешней ситуацией в Беларуси, заключающуюся в том, что прогресс и желание людей быть свободными не остановить, пишет «ГА».

«Я думаю, что президент Байден должен четко заявить о необходимости продвижения свободы и праве белорусского народа выбирать своих лидеров без принуждения. А США, как государство, должны принять закон о финансовой помощи народу Беларуси, — заявила Каптур. — Я также думаю, что жители Европы, США и Канады должны объединиться единым фронтом, и стать голосом свободы и суверенитета Беларуси, как нации, без всякого вмешательства извне».

Как ранее сообщалось, 14 июля конгрессмены Билл Китинг, Марси Каптур, Крис Смит и Джо Уилсон объявили о создании двухпартийного кокуса «Друзья Беларуси», в который могут войти все конгрессмены, поддерживающие демократическое движение в Беларуси и призывающие к ответу режим Александра Лукашенко за репрессии против оппозиции и нарушения прав человека.

 

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В ходе встречи кокуса «Друзья Беларуси» (межпартийной группы нижней палаты конгресса США) с находящейся с визитом в США Светланой Тихановской, было заявлено о...
 
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