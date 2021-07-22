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На пятницу объявлен желтый уровень опасности
Источник материала: Навiны
Белорусские синоптики предупредили о неблагоприятном погодном явлении, которое ожидает республику завтра утром.
Как сообщается, в утренние часы в ряде районов севера страны ожидаются грозы. Из-за этого объявлен желтый уровень опасности.
МЧС советует придерживаться некоторых правил, чтобы избежать поражения молнией:
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Белорусские синоптики предупредили о неблагоприятном погодном явлении, которое ожидает республику завтра утром.
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