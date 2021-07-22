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На выходных в Беларуси будут заметно пониженные курсы доллара и евро
Источник материала: Навiны
На последних на этой неделе торгах на БВФБ существенно просели доллар и евро.
Так американская валюта потеряла 0,0179 пункта — 2,5148 белорусского рубля, а европейская 0,0132 пункта — 2,9662 белорусского рубля.
А вот российская выросла на 0,0109 пункта — 3,412 белорусского рубля за 100 российских.
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На последних на этой неделе торгах на БВФБ существенно просели доллар и евро.
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