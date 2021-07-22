Минчанин дважды продал свой автомобиль

Источник материала: БелТА

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ОБЭП Центрального РУВД столицы с коллегами из ГУВД Мингорисполкома выявили мошенничество 41-летнего минчанина, который продал принадлежащую ему "Ауди А6" лизинговой компании, а затем перепродал своему знакомому, сообщает БЕЛТА со ссылкой на минскую милицию.

Мужчина придумал схему, чтобы улучшить свое благосостояние. Он уговорил знакомого купить автомобиль по заключенному с лизинговой компанией договору финансовой аренды. Фактически же и деньги, полученные от продажи авто, и сама машина оставались у первоначального владельца. Спустя некоторое время мужчина продал автомашину, которая официально находилась в собственности лизинговой компании, своему приятелю, причинив компании ущерб на Br6,4 тыс.

Материалы проверки переданы в Центральный РОСК Беларуси, где возбуждено уголовное дело о мошенничестве.-0-