ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минчанин дважды продал свой автомобиль

22.07.2021 16:55 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ОБЭП Центрального РУВД столицы с коллегами из ГУВД Мингорисполкома выявили мошенничество 41-летнего минчанина, который продал принадлежащую ему "Ауди А6" лизинговой компании, а затем перепродал своему знакомому, сообщает БЕЛТА со ссылкой на минскую милицию.

Мужчина придумал схему, чтобы улучшить свое благосостояние. Он уговорил знакомого купить автомобиль по заключенному с лизинговой компанией договору финансовой аренды. Фактически же и деньги, полученные от продажи авто, и сама машина оставались у первоначального владельца. Спустя некоторое время мужчина продал автомашину, которая официально находилась в собственности лизинговой компании, своему приятелю, причинив компании ущерб на Br6,4 тыс.

Материалы проверки переданы в Центральный РОСК Беларуси, где возбуждено уголовное дело о мошенничестве.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Материалы проверки переданы в Центральный РОСК Беларуси, где возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко: у нас скоро будет индивидуальных предпринимателей 12 миллионов. У нас народа столько нет!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by