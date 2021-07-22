ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Александр Лукашенко: у нас скоро будет индивидуальных предпринимателей 12 миллионов. У нас народа столько нет!

22.07.2021 16:59 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. От ядерной безопасности до наращивания экспорта – во Дворце Независимости 22 июля прошло совещание руководства Совмина с участием главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: у нас скоро будет индивидуальных предпринимателей 12 миллионов. У нас народа столько нет!

От налоговой системы до предпринимательской инициативы. Президент дал понять: для тех, кто уклоняется от налогов и выдает зарплаты в конвертах, последнее предупреждение. В стране займутся регулированием базовых форм предпринимательской деятельности, чтобы даже малейшей предпосылки для выплаты зарплат в конвертах не было. К этой теме глава государства потребовал подойти предельно ответственно, проанализировать все риски – для занятости, наполняемости бюджета и ситуации в регионах. Если потребуются глобальные изменения, то необходимо наметить все этапы реформирования. Главное – не удушить инициативу, но навести порядок.

Александр Лукашенко про ядерные отходы: встает вопрос, что мы будем делать с этим ценнейшим, но очень опасным продуктом

Александр Лукашенко: у нас скоро будет индивидуальных предпринимателей 12 миллионов. У нас народа столько нет!

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нельзя удушить инициативу людей ни в коем случае. Люди хотят работать, зарабатывать. Талантливый человек пишет картины, плетет корзины или делает то, что делают единицы в нашей стране. Таких людей надо всегда поддерживать, и в плане послаблений налогового законодательства, чтобы люди платили просто совсем небольшие налоги и занимались своим ремеслом, ремесленничеством. Но не так, как у нас сейчас! У нас скоро будет индивидуальных предпринимателей 12 миллионов. У нас народа столько нет, а будет 12 миллионов индивидуальных предпринимателей! Мы создали колоссальный офшор, где люди ничего не платят, а уже все индивидуальные предприниматели от журналистов (примеров море) до чиновников. Поэтому здесь нужно навести порядок.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. От ядерной безопасности до наращивания экспорта – во Дворце Независимости 22 июля прошло совещание руководства Совмина с участием главы...
 
Новости дня
Новости разные
 
Штат министерства по налогам и сборам хотят увеличить
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by