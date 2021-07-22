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Александр Лукашенко: у нас скоро будет индивидуальных предпринимателей 12 миллионов. У нас народа столько нет!
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. От ядерной безопасности до наращивания экспорта – во Дворце Независимости 22 июля прошло совещание руководства Совмина с участием главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
От налоговой системы до предпринимательской инициативы. Президент дал понять: для тех, кто уклоняется от налогов и выдает зарплаты в конвертах, последнее предупреждение. В стране займутся регулированием базовых форм предпринимательской деятельности, чтобы даже малейшей предпосылки для выплаты зарплат в конвертах не было. К этой теме глава государства потребовал подойти предельно ответственно, проанализировать все риски – для занятости, наполняемости бюджета и ситуации в регионах. Если потребуются глобальные изменения, то необходимо наметить все этапы реформирования. Главное – не удушить инициативу, но навести порядок.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Александр Лукашенко: у нас скоро будет индивидуальных предпринимателей 12 миллионов. У нас народа столько нет!
Новости Беларуси. От ядерной безопасности до наращивания экспорта – во Дворце Независимости 22 июля прошло совещание руководства Совмина с участием главы...
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