Власти РБ к 2023 году изменят налогообложение ИП

Источник материала: АФН

Белорусские власти намерены к 2023 году изменить налогообложение предпринимателей, сообщил министр финансов Юрий Селиверстов.

"… с точки зрения налогов у нас появилось слишком много различных режимов, которые позволяют скрывать возможные доходы или минимизировать их, используя ряд инструментов», - сказал Селиверстов, которого цитирует БелТА.

По его словам, стоит задача сделать так, чтобы добропорядочным налогоплательщикам стало еще проще вести предпринимательскую деятельность, налоговые режимы были понятными, а государству было просто и не затратно их администрировать.

"Предстоит работа именно над этим в течение текущего года и следующего для того, чтобы с 2023 года предложить более четкие, ясные и понятные условия и в том числе увеличить вклад в государственную казну", - уточнил сроки министр.

По словам Селиверстова, речь идет не о повышении налогов, а о повышении участия предпринимателей в уплате налогов. В пример он привел ситуацию с агроэкотуризмом: владельцы агроусадеб платят налог в размере двух базовых величин в год. Такие правила действуют как для небольших мест отдыха с невысокой загруженностью, так и для агроусадеб, которые по своим масштабам превратились в настоящие туристические комплексы.

"Принять простое решение об увеличении налога и сделать не две базовые, а десять - очевидно, что для тех, кто находится в глубинке, кто осуществляет модернизацию своей агроусадьбы, это может быть большим бременем. С другой стороны, для других это будет сумма, которая всего лишь чуть-чуть выше, чем была. В данном случае логичнее брать налог из выручки", - пояснил чиновник.