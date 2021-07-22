Россия выдала режиму Лукашенко спортсмена Алексея Кудина

Источник материала: АФН

Генпрокуратура России удовлетворила просьбу Генпрокуратуры РБ о выдаче Алексея Кудина для привлечения к ответственности за сопротивление сотруднику органов внутренних дел и иному лицу при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка, сопряженное с применением насилия.

Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.

«К настоящему времени Кудин передан российской стороной и доставлен в Беларусь. Уголовное дело в отношении выданного лица находится в производстве суда Молодечненского района», - также сказано в сообщении.

Алексей Кудин был задержан 21 января в России, куда бежал из Беларуси по причине обвинения по статье 363 УК РБ «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, которые охраняют общественный порядок».

Алексей Кудин — заслуженный мастер спорта, чемпион мира по тайскому боксу и кикбоксингу.

Алексей обращался с просьбой предоставить ему политическое убежище в России, в чем ему было отказано, а в июне этого года также отказали в Московском суде на жалобу о его экстрадиции в РБ. Суд постановил, что ему не угрожают пытки по возвращении, а уголовное преследование не является политически мотивированным.