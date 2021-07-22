ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларусь возвращается жара - скоро снова +30°С и выше

22.07.2021 17:03 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

В Беларусь возвращается жара - скоро снова +30°С и выше
Иллюстративное фото
Уже 23 июня в Беларуси снова начнет становится жарче. К высокой температуре добавятся дожди с грозами, сообщает Белгидромет.

В последней декаде июля температура воздуха будет на 2 градуса выше климатической нормы.

Утром и днем 23 июля (пятница) местами по северу Беларуси ожидаются грозы.


В выходные 24 и 25 июля потеплеет максимально до +29°С. В субботу местами по Беларуси пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах возможны грозы.

В понедельник 26 июля воздух прогреется до +31°С. Во вторник 27 июля и среду 28-го столбики термометров максимально поднимутся до +32°С.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В последней декаде июля температура воздуха будет на 2 градуса выше климатической нормы.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Неверагодны 2020-ы». Сяргей Богдан: «Падзеі 2020 году білі па рэжыме, а ўдарылі па Беларусі»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by