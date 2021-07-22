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Милиционер спас тонущего на Цнянском водохранилище ребенка
Источник материала: БелТА
22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиционер спас тонущего на Цнянском водохранилище ребенка, сообщает БЕЛТА со ссылкой на минскую милицию.
Проходя возле береговой линии во время патрулирования, милиционеры увидели ребенка, который барахтался в воде. Поначалу сотрудники подумали, что он балуется, а прислушавшись, услышали крик о помощи.
Один из сотрудников моментально среагировал, не раздумывая, прыгнул в воду и достал ребенка.
Как оказалось, 12-летний подросток отдыхал с мамой и его годовалой сестрой. Дети играли в мяч, который попал в воду. Мальчик побежал за ним и начал тонуть.
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Как оказалось, 12-летний подросток отдыхал с мамой и его годовалой сестрой. Дети играли в мяч, который попал в воду. Мальчик побежал за ним и начал тонуть....
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