﻿ Андрей Муковозчик: всё противнее говорить и думать о Европе и европейской политике, не говоря уж о персоналиях. 21.by
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Андрей Муковозчик: всё противнее говорить и думать о Европе и европейской политике, не говоря уж о персоналиях

22.07.2021 17:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. Андрей Муковозчик о том, что «Накипело».

Вильнюс показал истинное лицо Евросоюза

Андрей Муковозчик: всё противнее говорить и думать о Европе и европейской политике, не говоря уж о персоналиях

В программе Новости «24 часа» на СТВ Андрей Муковозчик о том, что у всех на слуху (подробности в видеоматериале).

 
 
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Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. Андрей Муковозчик о том, что «Накипело». Вильнюс показал истинное лицо Евросоюза В программе Новости «24...
 
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