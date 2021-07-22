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В Бельгии из-за масштабных наводнений разрушены и повреждены свыше 10 тысяч домов

22.07.2021 17:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Бельгии. В Бельгии подсчитывают убытки от одного из самых масштабных наводнений за всю историю страны. Согласно предварительной оценке, ущерб в Валлонском регионе превышает 10 миллиардов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бельгии из-за масштабных наводнений разрушены и повреждены свыше 10 тысяч домов

Местное правительство ранее объявило о создании экстренного плана поддержки восстановления в регионе. Речь идет о 2 миллиардах евро. Часть средств возьмут из денег, предназначенных на восстановление после пандемии. Некоторую сумму рассчитывают получить от Евросоюза.

В Бельгии из-за масштабных наводнений разрушены и повреждены свыше 10 тысяч домов

В результате разгула стихии разрушены и повреждены свыше 10 тысяч домов. Несколько тысяч остаются без электричества, газа и водоснабжения. В списке жертв более 30 человек. 18 числятся пропавшими без вести.

 
 
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Новости Бельгии. В Бельгии подсчитывают убытки от одного из самых масштабных наводнений за всю историю страны. Согласно предварительной оценке, ущерб в Валлонском...
 
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