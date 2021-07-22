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​В Литве предложили непривитым жителям самим оплачивать лечение от коронавируса

22.07.2021 17:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Литвы. В Литве жителей, которые не вакцинированы от COVID-19, могут заставить самостоятельно оплачивать лечение. С таким предложением выступил мэр Вильнюса. Он считает, что люди сами должны отвечать за свои решения и это не должно влиять на бюджет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

​В Литве предложили непривитым жителям самим оплачивать лечение от коронавируса

В среднем лечение от COVID обходится в 1 700 евро, однако в отдельных случаях стоимость может достигать баснословных сумм. Так, если пациента подключают к аппарату ИВЛ, цена варьируется от 5 до 33 тысяч евро, а в случае сложного лечения она превышает 130 тысяч.

Предложение мэра уже вызвало бурную реакцию в рядах политиков и юристов. По их мнению, такое решение нарушит Конституцию страны, в которой гарантируется бесплатное лечение.

​В Литве предложили непривитым жителям самим оплачивать лечение от коронавируса

Кстати, в Литве на данный момент не использован почти миллион доз вакцины. Почти 15 тысяч уничтожили из-за истекшего срока годности.

 
 
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Новости Литвы. В Литве жителей, которые не вакцинированы от COVID-19, могут заставить самостоятельно оплачивать лечение. С таким предложением выступил мэр Вильнюса. Он...
 
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