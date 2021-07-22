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Дочь Анастасии Заворотнюк выходит замуж

22.07.2021 17:39 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Дочь Анастасии Заворотнюк выходит замуж
Фото: anna_zavorotnyuk / instagram.com
25-летняя дочь больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк выходит замуж. Об этом Анна Заворотнюк рассказала в Instagram.

Отвечая на вопросы поклонников, Анна Заворотнюк сообщила, что ее избранник сделал ей предложение. Никаких других подробностей она не раскрыла. СМИ пишут, что со своим возлюбленным Анна Заворотнюк познакомилась во время учебы в США. Они вместе уже шесть лет.

В Америку Анна перебралась сразу после окончания школы. Анастасия Заворотнюк оплатила обучение дочери в престижном университете в Нью-Йорке Расе University.


После того, как врачи диагностировали у артистки рак мозга, Анна вернулась в Россию. Сначала она жила в коттедже родителей подмосковном поселке Крёкшино, а потом переехала в Москву.

Актриса Анастасия Заворотнюк третий год борется со злокачественной опухолью мозга. Сообщалось, что рак у артистки в последнее время был в стадии ремиссии, но в конце мая коллега Заворотнюк рассказала, что ей стало хуже.
 
 
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СМИ пишут, что со своим возлюбленным Анна Заворотнюк познакомилась во время учебы в США.
 
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