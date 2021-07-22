Источник материала: UDF



Фото: anna_zavorotnyuk / instagram.com

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Дочь Анастасии Заворотнюк выходит замуж СМИ пишут, что со своим возлюбленным Анна Заворотнюк познакомилась во время учебы в США.

Отвечая на вопросы поклонников,сообщила, что ее избранник сделал ей предложение. Никаких других подробностей она не раскрыла. СМИ пишут, что со своим возлюбленным Анна Заворотнюк познакомилась во время учебы в США. Они вместе уже шесть лет.В Америку Анна перебралась сразу после окончания школы.оплатила обучение дочери в престижном университете в Нью-Йорке Расе University.После того, как врачи диагностировали у артистки рак мозга, Анна вернулась в Россию. Сначала она жила в коттедже родителей подмосковном поселке Крёкшино, а потом переехала в Москву.Актриса Анастасия Заворотнюк третий год борется со злокачественной опухолью мозга. Сообщалось, что рак у артистки в последнее время был в стадии ремиссии, но в конце мая коллега Заворотнюк рассказала, что ей стало хуже.