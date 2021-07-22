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Масштабы вырубки лесов поражают
Источник материала: UDFВидео в формате таймлапс, которое демонстрирует шокирующие масштабы вырубки лесов под Фариново (Полоцкий район), публикует ТК
Соблюдаются ли при этом нормативы по вырубке и по возмещению вырубленных участков? Вопрос, скорее, риторический.
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Соблюдаются ли при этом нормативы по вырубке и по возмещению вырубленных участков?
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