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Масштабы вырубки лесов поражают

22.07.2021 17:39 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Видео в формате таймлапс, которое демонстрирует шокирующие масштабы вырубки лесов под Фариново (Полоцкий район), публикует ТК Беларусь за МКАДом.

Соблюдаются ли при этом нормативы по вырубке и по возмещению вырубленных участков? Вопрос, скорее, риторический.
 
 
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Соблюдаются ли при этом нормативы по вырубке и по возмещению вырубленных участков?
 
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