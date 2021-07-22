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Штат министерства по налогам и сборам хотят увеличить

22.07.2021 17:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правительство хочет увеличить численность сотрудников Министерства по налогам и сборам.

Об этом в четверг шла речь на совещании Александра Лукашенко с руководством Совмина, сообщает  его пресс-служба.

Правительство считает, что расширение штата необходимо для полной цифровизации учета, контроля и уплаты налогов, совершенствования налогового администрирования. 

Лукашенко потребовал объяснить, упростит ли это отношения граждан с налоговыми органами, а также обратил внимание, что увеличение штата повлечет дополнительные расходы.

«Все предложения подразумевают дополнительные государственные расходы. В этой связи нужны железные гарантии, что они своевременны и что без этих расходов не обойтись, и что они будут эффективны и принесут больше доходов, чем расходов», – заявил Лукашенко.
 
 
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Правительство хочет увеличить численность сотрудников Министерства по налогам и сборам.
 
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