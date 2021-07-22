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«"Делаю все сам" — это не бизнес». Как делить деньги и разруливать споры с партнерами
22.07.2021 17:57 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Глеб Герасимович и Александр Милькаманович — бизнес-партнеры с 10-летним стажем. За это время они поработали в трех проектах («Игрика»,
О том, как разграничивать роли в проектах, распределять доходы, разруливать споры и сохранять дружбу, читайте в этом материале.
— Если человек работает как ИП по принципу: «Делаю все сам, если надо — нанимаю помощников», то это не бизнес, а, скорее, самозанятость. Интересней, когда появляется такой же равноправный партнер, и они начинают работать вместе в операционном бизнесе. «Я хорошо делаю стулья, ты — столы, а вместе мы создаем мебель». Но именно на этой стадии может возникнуть масса вопросов.
То, о чем мы расскажем — наш личный опыт, накопленный за время совместной работы над проектами еще со времен универа. Осознали мы все это далеко не сразу.
Скорее всего, 95% начинающих предпринимателей нас не услышат и попадут на эти «грабли». Но если хотя бы кто-то задумается про эти вещи не тогда, когда возникнет проблема, а заранее — значит, мы говорим об этом не зря.
Как распределять доходы от проекта?
Когда два человека решают объединиться, чтобы создать и развить идею или проект, частый вопрос: сколько должен получать каждый из партнеров? Можно выделить несколько ситуаций:
Вариант 1. Проект придумали вместе и начинают с нуля. Каждый из партнеров вносит в дело одинаковое количество денег и тратит все свое время. В этом случае логично, что они оба претендуют на равные доли от будущих доходов.
Вариант 2. У одного из партнеров есть свои наработки по теме, прототип изделия или программы, продукта или услуги. В этом случае разделять доходы от будущей прибыли пополам неверно, нужно компенсировать вклад одного из партнеров.
Если есть наработки по теме, то можно узнать в маркетинговом агентстве или исследовательской компании, сколько будут стоит похожие. Прототип программы легко оценить по количеству человеко-часов, которые потребуются для его разработки, и рыночной стоимости часа разработчика.
Важно соблюдать баланс вкладов по следующей формуле: либо никто ничего не вносит; либо один вносит активы, другой — деньги; либо оба вносят равноценные активы.
Чаще всего лидер проекта получает чуть бОльшую долю, чем остальные. И это логично, потому что он готов брать на себя ответственность и уже сделал работу, которую другие не делали — собрал всех в команду.
Может ли распределение доходов меняться в процессе работы и почему?
Вопросы и разногласия могут возникнуть, когда один из партнеров не готов работать вообще или хочет перейти на part time (другой проект, переезд, изменение семейного положения и т.д.), но при этом претендует на такую же долю доходов.
В такой ситуации нельзя затягивать, думать, что «само рассосется», а нужно поднимать вопрос и рассматривать несколько сценариев (с сохранением долей или с перераспределением):
Такие пересмотры — тест взаимоотношений партнеров. Если в процессе подобных переговоров «вылазят» конфликты, это сигнал задуматься о возможном расставании. И, конечно, всегда есть вариант единовременного выкупа другими участниками доли того партнера, который больше не участвует в проекте.
Кому принадлежат интеллектуальные права?
Представьте вполне реальную ситуацию: собрались трое и создают интеллектуальную собственность. Кому она потом принадлежит?
Если у вас зарегистрировано юрлицо — все работы должны сопровождаться договором подряда с передачей прав на интеллектуальную собственность этому юрлицу. Часто человек считает: «Ну я же собственник, зачем мне передавать своей же компании права?» Также часто нанимают «по дружбе» людей или волонтеров, они делают некоторую работу без передачи прав.
Это может привести к тому, что в какой-то момент права на ваш продукт или его часть предъявят третьи лица. Поэтому всегда составляйте договоры подряда, выплачивайте по ним хотя бы минимальную сумму и фиксируйте передачу прав.
Как разграничить роли?
Это достаточно сложная тема, «переключаться в голове» очень непросто. На наш взгляд, славяне очень часто смешивают роли, нам это свойственно, в отличие от западноевропейцев. Нужно себе постоянно задавать вопрос: «Я в этом проекте сейчас кто — сотрудник? Или учредитель?»
Так, например, утром двое могут провести деловую встречу как равноправные партнеры, спорить и принимать решения коллегиально. Через час они же встречаются уже как собственник и наемный сотрудник, и первый может дать указание, которое сотрудник должен выполнять. Неправильным будет в этой ситуации сотруднику спорить с собственником — нужно дождаться следующей встречи партнеров и поднять спорный вопрос на уровне двух равноправных партнеров.
Или вот другая ситуация. В проекте 2 партнера: первый в «операционке» как директор, второй — просто собственник. И второй партнер (собственник) начинает давать советы и указания сотрудникам. Те не знают, выполнять их или нет — по факту он же тоже главнее!
Что делать в такой ситуации? Партнерам нужно решить между собой, как поступить: если второй хочет быть внутри команды и «делать работу руками», то, как вариант, можно вовлечь его в «операционку» и сформировать под него группу сотрудников для развития какого-то проекта внутри компании. Если нет — нужно договариваться о том, что непосредственно ставит задачи сотрудникам первый (директор), но партнеры будут чаще устраивать встречи, где второй сможет высказывать свои советы и рекомендации. А первый партнер уже как директор решит, что внедрять, а что нет.
Также первому партнеру полезно провести работу с сотрудниками — рассказать, почему не стоит принимать задачи от второго (собственника), а вежливо отказывать и направлять к первому. При этом сотрудникам тоже нужно обозначить, какую роль в управлении закрепляет за собой каждый из собственников.
Самим партнерам важно осознать, что в бизнесе есть разные роли, стараться по возможности держать их в голове и напоминать друг другу об этом, когда кто-то забывает.
Как разрешать конфликты и споры?
У нас были моменты, когда мы колебались между реализацией нескольких новых проектов и решили запускать оба по принципу «не попробуешь — не узнаешь». А однажды хотели кинуть кубик, заранее решив, что принимаем выпавшее решение, но в последний момент один из нас уступил — видимо, есть интуитивное чувство, что это было более разумно, чем отдаться на волю случая. Попробуйте применить этот прием и посмотрите, что получится у вас. Можно и чередовать: сначала у одного партнера есть право принять финальное решение, потом у другого (правда, мы сами такое не пробовали).
Конечно, конфликты бывают у всех, они съедают моральные и физические силы, убивают желание работать. Продажи за счет этого не увеличиваются, новые направления не открываются. Поэтому основной вопрос — как конфликты разрешать. Иногда есть смысл отстраниться от проблемы и вернуться к ней через несколько дней — возможно, за это время она перестанет быть актуальной.
Если у партнеров есть разногласия или претензии, надо их сформулировать и «положить на бумагу»: в чем конкретно мнения сходятся, а в чем различаются. А затем обдумать и зафиксировать (написать) такую формулировку проблемы, с которой согласятся оба.
А вообще, можно точно сказать, что разрешение конфликтов — это своеобразный тест на дееспособность команды. Давайте рассмотрим все на примере.
Предположим, что есть некий бизнес. И у одного партнера возникла идея открыть филиал. Для этого нужно выделить время партнеров, дополнительные средства для оборотного капитала, средства на аренду, ремонт и т.п. Второй партнер против этого. Какая главная проблема в такой ситуации?
Как вариант, проблему можно сформулировать так: «У нас нет технологии принятия решений и критериев, которые мы используем для этого». Тогда нужно договариваться о критериях, с которыми будут согласны все партнеры, и оценить задачу по открытию филиала по всем этим критериям.
Например: через полгода филиал будет приносить $ 5000 чистой прибыли. Если потенциально это возможно, тогда открываем и через полгода смотрим: приносит — оставляем, не приносит — закрываем. Если даже в расчетах не выходим на требуемую сумму — не открываем. Про то, по каким критериям и технологиям делаем расчеты, тоже нужно договариваться.
Таким образом, основа всего — это договороспособность партнеров, умение найти и принять общие принципы деятельности и принятия решений. Именно в решении конфликтов можно понять, насколько люди готовы договариваться и сотрудничать.
Как партнерам контролировать друг друга? И надо ли?
Если контроль обходится дороже, чем цена ошибки, то он — в ущерб делу. Партнерам нужно сразу определить между собой полномочия и без необходимости не вмешиваться в операционные дела друг друга. Но и доверие никто не отменял…
Чтобы поддерживать атмосферу открытости, можно сделать общий доступ ко всем рабочим материалам: файлам, базам, банковскому счету и т.д. Но работает формула «доверяй, но проверяй». Например, можно настроить каждому СМС-оповещение на телефон обо всех проведенных оплатах.
Конечно, ни одна система защиты не даст 100%-ной гарантии. Если есть ощущение, что человек будет вас обманывать, может, лучше с таким партнером не работать?
Тем не менее мы все же рекомендуем фиксировать договоренности. Нужно обязательно обдумать, обсудить и прописать все пункты перед началом совместной работы. Не обязательно «положить на бумагу», это может быть и файл в компьютере, и Гугл-документ. Цель не в том, чтобы потом «подловить» кого-то. Просто какие-то вещи со временем забудутся, а документ можно в любой момент открыть и перечитать.
В идеале составить «джентльменское соглашение», где партнеры опишут свои компетенции, загрузку, вклад в проект. Это соглашение рекомендуется регулярно, в среднем раз в год, пересматривать.
Как партнеры видят будущее компании или проекта?
Раз в год мы проводим неформальную стратегическую сессию для нас как собственников, где определяем, куда нам двигаться и расти, оцениваем потенциал, распределяем ресурсы, решаем, какие инструменты использовать. Обычно это выезд на природу, за город, чтобы сменить обстановку, отключиться от ежедневных проблем.
Раньше планировали на год, в нынешней ситуации срок сократился до 3−6 месяцев. После доносим идеи до сотрудников, объясняем, почему принято то или иное решение. И мы всегда за то, чтобы и сотрудники предлагали свои идеи, слушаем их аргументацию. И часто автору идеи предлагаем ее реализовать.
А если оба партнера расходятся в видении будущего компании или проекта, есть смысл разделить активы и заниматься тем, что хочет каждый.
О дружбе и бизнесе — вместо заключения
Глеб Герасимович: «Мы стали друзьями уже после того, как начали работать вместе. Мне кажется это важным, так как сначала работа, а потом дружба.
Однако считаю, что это, опять же, вопрос разделения ролей — друзья, равноправные партнеры, руководитель-подчиненный. Если не смешивать, а выдерживать их, то и дружить можно, и дело будет двигаться вперед».
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Глеб Герасимович и Александр Милькаманович - бизнес-партнеры с 10-летним стажем. За это время они поработали в трех проектах («Игрика»,
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