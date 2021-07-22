Генпрокуратура подтвердила экстрадицию в Беларусь из РФ кикбоксера Алексея Кудина

Кикбоксер Алексей Кудин «передан российской стороной и доставлен в Республику Беларусь», сообщила Генеральная прокуратура Беларуси.

«Генеральная прокуратура Российской Федерации удовлетворила просьбу Генеральной прокуратуры Республики Беларусь о выдаче Кудина Алексея Александровича, 1984 года рождения, для привлечения к ответственности за сопротивление сотруднику органов внутренних дел и иному лицу при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка, сопряженное с применением насилия, по ч. 2 ст. 363 Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

Как подчеркнули в ведомстве, правовой основой для сотрудничества в сфере экстрадиции является Конвенция государств — участников СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года.

«Решение Генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче Кудина вступило в силу: Верховный суд Российской Федерации признал его законным и обоснованным», — отметили в Генпрокуратуре Беларуси.

Об этапировании Кудина минувшей ночью из Москвы в Минск ранее сообщили его жена и правозащитники российской организации помощи беженцам и мигрантам «Комитет «Гражданское содействие».

21 июля первый апелляционный суд общей юрисдикции Москвы оставил без изменений решение Московского областного суда об экстрадиции бойца ММА в Беларусь. В этот же день истек срок содержания спортсмена под стражей — Кудин был задержан в российской столице полгода назад. Вечером 21 июля у СИЗО-12 Зеленограда собралась группа поддержки, которая планировала встретить Кудина. Люди простояли до глубокой ночи, но спортсмен так и не вышел.

10 августа 2020 года 36-летний спортсмен был задержан неподалеку от городского парка Молодечно (Минская область). При задержании его жестоко избили, ранили резиновыми пулями в грудь, держали в наручниках много часов и не допускали медиков, пока он не потерял сознание из-за обширной кровопотери.

21 августа Кудина перевели под домашний арест. Он не явился на первое заседание суда 19 ноября и покинул страну. О задержании спортсмена в Москве стало известно 21 января.

Подмосковный суд 22 января принял решение об аресте Кудина. Предэкстрадиционный арест был связан с дальнейшим решением вопроса о выдаче кикбоксера Беларуси.

10 февраля стало известно, что Генеральная прокуратура Беларуси направила в адрес Генпрокуратуры России просьбу о выдаче Кудина .

Более 300 спортсменов призвали не допустить экстрадиции Кудина из России в Беларусь. Открытое письмо, инициированное Белорусским фондом спортивной солидарности (BSSF) и адресованное генпрокурору России Игорю Краснову, подписали, в частности, трехкратный олимпийский призер и руководитель BSSF Александра Герасименя, многократный чемпион мира и Европы по тайскому боксу и кикбоксингу музыкант Виталий Гурков, трехкратный чемпион мира, многократный победитель Кубка мира и чемпионата Европы по кикбоксингу и тайскому боксу Сергей Скиба, боец муай-тай Дмитрий Валент. Подписавшие обращение уверены, что на родине спортсмену грозят политически мотивированное уголовное преследование и пытки.

21 июля BSSF сообщил, что Европейский суд по правам человека запретил экстрадицию Кудина . По информации адвоката комитета «Гражданское содействие» Марии Красовой, ЕСПЧ «согласился с доводами о преследовании и возможности пыток в отношении Кудина». «Нам дали 39-е правило [регламента ЕСПЧ], в соответствии с которым имеется запрет на экстрадицию, то есть Алексей должен находиться в России, пока окончательное решение не будет принято европейским судом», — сообщила она.

Кудин — заслуженный мастер спорта Беларуси, чемпион мира по тайскому боксу среди любителей (2006, 2007, 2008, 2011, 2014), чемпион мира по кикбоксингу среди любителей и профессионалов (2007, 2009).