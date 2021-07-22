ООО «Трайпл» признано экономически несостоятельным — введены санации

Экономический суд Минска принял решение о санации ООО «Трайпл», сообщила пресс-служба Верховного суда.





Отмечается, что 14 июля 2020 года заявление о признании экономически несостоятельным (банкротом) ООО «Трайпл» было принято к производству Экономического суда Минска и было возбуждено дело о банкротстве. Чтобы проверить, есть ли основания для конкурсного производства, и обеспечить сохранность имущества должника, был установлен защитный период. В итоге определением от 9 октября 2020 года суд открыл в отношении предприятия конкурсное производство. На заседании суда 26 февраля 2021 года управляющий представил план санации должника.

Представитель управляющего заявил, что на состоявшихся собраниях кредиторов не приняты решения об утверждении планов санации и ликвидации должника. Мажоритарные конкурсные кредиторы предложили начать ликвидационное производство и продолжить хозяйственную деятельность должника с постепенным ее прекращением и реализацией всех активов.

Вместе с тем имеются основания для восстановления платежеспособности, а ликвидация должника повлечет увольнение более 300 работников, иные дополнительные расходы по обеспечению сохранности имущества, а также обесценивание активов должника, отмечается в сообщении. Должник не располагает активами, достаточными для погашения задолженности перед кредиторами в полном объеме, «ввиду чего можно сделать вывод о наличии факта банкротства». В случае выполнения мероприятий, предусмотренных планом санации, возможно полное погашение долгов.

Определением экономического суда Минска от 26 февраля 2021 года по делу была назначена судебная финансово-экономическая экспертиза плана санации должника, производство по делу приостановлено.

В соответствии с выводами эксперта план санации должника экономически необоснован, восстановление платежеспособности должника в сроки, установленные в плане санации (1-й квартал 2021 года — 2-й квартал 2022 года), невозможно.

На суде управляющий высказал несогласие с заключением эксперта, указав, что тот не обнаружил грубые ошибки в произведенных расчетах. Отмечены недостатки, которые не влияют на исход санации. Реализация имущества должника в конкурсном производстве невозможна. Должник располагает необходимыми активами для принятия решения о санации.

Активы должника составляют 155 млн 556 тыс. рублей, кредиторские требования, включенные в реестр должника, — 169 млн 977 тыс. 803,04 рубля.

Оценив заключение эксперта, рассмотрев отчет управляющего, план санации должника, а также наличие реальной возможности для восстановления его платежеспособности, суд 14 июля 2021 года вынес решение о признании ООО «Трайпл» экономически несостоятельным и введении в отношении него санации до 30 июня 2022 года.

Решение экономического суда Минска в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Напомним, владелец компании Юрий Чиж, который некогда возглавлял рейтинг влиятельных бизнесменов Беларуси и входил в ближайший круг Александра Лукашенко, был задержан в марте 2016 года по подозрению в уклонении от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере. В КГБ заявляли, что сумма ущерба составляла около 12 млн долларов. Вместе с Чижом тогда были задержаны еще пять человек. Полгода Чиж находился в СИЗО КГБ, затем ему изменили меру пресечения .

Слухи о задержании Чижа также ходили в марте этого года, но официально не подтвердились.

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