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ООО «Трайпл» признано экономически несостоятельным — введены санации
Источник материала: Навiны
Экономический суд Минска принял решение о санации ООО «Трайпл», сообщила пресс-служба Верховного суда.
Отмечается, что 14 июля 2020 года заявление о признании экономически несостоятельным (банкротом) ООО «Трайпл»
Представитель управляющего заявил, что на состоявшихся собраниях кредиторов не приняты решения об утверждении планов санации и ликвидации должника. Мажоритарные конкурсные кредиторы предложили начать ликвидационное производство и продолжить хозяйственную деятельность должника с постепенным ее прекращением и реализацией всех активов.
Вместе с тем имеются основания для восстановления платежеспособности, а ликвидация должника повлечет увольнение более 300 работников, иные дополнительные расходы по обеспечению сохранности имущества, а также обесценивание активов должника, отмечается в сообщении. Должник не располагает активами, достаточными для погашения задолженности перед кредиторами в полном объеме, «ввиду чего можно сделать вывод о наличии факта банкротства». В случае выполнения мероприятий, предусмотренных планом санации, возможно полное погашение долгов.
Определением экономического суда Минска от 26 февраля 2021 года по делу была назначена судебная финансово-экономическая экспертиза плана санации должника, производство по делу приостановлено.
В соответствии с выводами эксперта план санации должника экономически необоснован, восстановление платежеспособности должника в сроки, установленные в плане санации (1-й квартал 2021 года — 2-й квартал 2022 года), невозможно.
На суде управляющий высказал несогласие с заключением эксперта, указав, что тот не обнаружил грубые ошибки в произведенных расчетах. Отмечены недостатки, которые не влияют на исход санации. Реализация имущества должника в конкурсном производстве невозможна. Должник располагает необходимыми активами для принятия решения о санации.
Активы должника составляют 155 млн 556 тыс. рублей, кредиторские требования, включенные в реестр должника, — 169 млн 977 тыс. 803,04 рубля.
Оценив заключение эксперта, рассмотрев отчет управляющего, план санации должника, а также наличие реальной возможности для восстановления его платежеспособности, суд 14 июля 2021 года вынес решение о признании ООО «Трайпл» экономически несостоятельным и введении в отношении него санации до 30 июня 2022 года.
Решение экономического суда Минска в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
Напомним, владелец компании Юрий Чиж, который некогда возглавлял
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Экономический суд Минска принял решение о санации ООО «Трайпл», сообщила пресс-служба Верховного суда.
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