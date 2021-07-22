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Число киберпреступлений в Гомельской области увеличилось более чем в 1,7 раза

22.07.2021 18:07 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области в первом полугодии зарегистрировано 1229 киберпреступлений, за аналогичный период прошлого года - 709, сообщили БЕЛТА в управлении по противодействию киберпреступности криминальной милиции УВД облисполкома.

В общей структуре киберпреступлений наибольшую часть (88,6%) составляют хищения имущества путем модификации компьютерной информации (ст.212 УК). Всего в январе - июне в регионе зафиксировано 1089 таких преступлений.

"Причиной значительного роста киберпреступлений является то, что многие сферы общественных отношений, включая удаленный режим работы, товарно-денежные обороты, перешли в интернет-пространство", - подчеркнули в УВД. При этом компьютерная грамотность населения на низком уровне. А у злоумышленников есть возможность совершать преступления из-за пределов Беларуси и быть полностью анонимными.

По информации специалистов, среди способов киберпреступлений наиболее распространенными в первом полугодии стали вишинг (когда злоумышленники звонят держателям карт от имени сотрудников банков, чтобы получить обманным путем реквизиты карт, личные данные для доступа в интернет-банкинг и хищения денег) и фишинг (вид интернет-мошенничества, цель которого - получить доступ к логинам и паролям пользователя).

В управлении напомнили важные правила и нюансы, которые стоит знать, чтобы не попасться на удочку киберпреступников. Так, сотрудники учреждений кредитно-финансовой сферы и платежных систем никогда не присылают писем и не звонят с просьбами предоставить данные. Запросить у клиента сотрудник банка может только контрольное слово, ФИО. При звонке клиенту он никогда не просит сообщить реквизиты и совершить какие-либо операции с картой или счетом.

"Никто, в том числе сотрудник банка или представить государственной власти, не вправе требовать от держателя карты PIN-код или код безопасности. Если поступает звонок из "банка" и есть попытки получить сведения о реквизитах карты и другую информацию, необходимо немедленно прекратить разговор и обратиться в ближайшее отделение банка либо перезвонить по номеру контактного центра (указан на оборотной стороне банковской карты)", - подчеркнули специалисты.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомельской области в первом полугодии зарегистрировано 1229 киберпреступлений, за аналогичный период прошлого года - 709.
 
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