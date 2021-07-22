VOKA League продолжается: началась регистрация для участников кибертурнира по Valorant

Четвертый сезон VOKA League продолжит кибертурнир по игре Valorant, который пройдет с 6 августа по 5 сентября. Регистрация для участников уже открыта. Организаторами состязаний выступает видеосервис VOKA при поддержке Белорусской ассоциации компьютерного спорта.

Подать заявку могут как уже сформированные команды, так и одиночные игроки – для них подходящий состав подберут организаторы. После каждой из четырех квалификаций, которые пройдут 6 , 8 , 13 и 15 августа , на турнир пройдут по две команды.

Победитель определится в последний день турнира – 5 сентября, причем финал будет проводиться уже не в онлайн, а в LAN-формате с участием зрителей и болельщиков. От каждой команды туда должны прийти как минимум четверо игроков из утвержденного состава. Призовой фонд для лучших киберспортсменов составит 3 тысячи белорусских рублей.

Турнир по Valorant продолжит общую концепцию четвертого сезона VOKA League: как и уже завершившиеся состязания по Dota 2 и CS:GO, все его ключевые активности будут выдержаны в комикс-стилистике.

Следить за ходом игр можно на платформе VOKA в разделе «Киберспорт», где будут вестись полноценные стримы всех основных матчей, включая многокамерную трансляцию гранд-финала.