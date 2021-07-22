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Руководители загранучреждений посетили центральный офис БУТБ. О чём говорили с белорусскими дипломатами?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В рамках встречи с белорусскими дипломатами обсудили в том числе и вопросы диверсификации экспорта белорусских товаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дипломаты высшего ранга ознакомились с деятельностью БУТБ в сфере организации и проведения экспортных биржевых торгов, а также возможностями электронной площадки как эффективного инструмента по наращиванию экспорта и диверсификации рынков сбыта.
Говорили о необходимости объединения усилий БУТБ и дипломатических представительств Республики Беларусь по привлечению зарубежных компаний на биржевые торги. Договорились о налаживании более тесного взаимодействия между БУТБ и загранучреждениями в сфере обмена информацией, организации совместных мероприятий и оказании содействия отечественным предприятиям-экспортерам.
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Руководители загранучреждений посетили центральный офис БУТБ. О чём говорили с белорусскими дипломатами?
Новости Беларуси. В рамках встречи с белорусскими дипломатами обсудили в том числе и вопросы диверсификации экспорта белорусских товаров, сообщили в программе...
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