﻿ Руководители загранучреждений посетили центральный офис БУТБ. О чём говорили с белорусскими дипломатами?. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Руководители загранучреждений посетили центральный офис БУТБ. О чём говорили с белорусскими дипломатами?

22.07.2021 18:11 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В рамках встречи с белорусскими дипломатами обсудили в том числе и вопросы диверсификации экспорта белорусских товаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руководители загранучреждений посетили центральный офис БУТБ. О чём говорили с белорусскими дипломатами?

Дипломаты высшего ранга ознакомились с деятельностью БУТБ в сфере организации и проведения экспортных биржевых торгов, а также возможностями электронной площадки как эффективного инструмента по наращиванию экспорта и диверсификации рынков сбыта.

Цель – увеличение экспортного потенциала. Около 200 отечественных компаний встретились с белорусскими послами

Говорили о необходимости объединения усилий БУТБ и дипломатических представительств Республики Беларусь по привлечению зарубежных компаний на биржевые торги. Договорились о налаживании более тесного взаимодействия между БУТБ и загранучреждениями в сфере обмена информацией, организации совместных мероприятий и оказании содействия отечественным предприятиям-экспортерам.

Руководители загранучреждений посетили центральный офис БУТБ. О чём говорили с белорусскими дипломатами?

Больше новостей экономики за 22 июля читайте здесь.

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В рамках встречи с белорусскими дипломатами обсудили в том числе и вопросы диверсификации экспорта белорусских товаров, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Генпрокуратура подтвердила: Алексея Кудина выдали Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by