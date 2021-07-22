Источник материала: АФН

Россия на намерена способствовать легитимизации белорусских оппозиционеров, которые бежали из страны.

Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

"У нас нет желания способствовать легитимизации беглых белорусских оппозиционеров. Внутренние процессы Беларуси - это внтурибелорусские процессы. К сожалению, представители белорусской эмиграции, включая Тихановскую, не предлагают конструктивной объединительной повестки по преодолению кризиса в стране. Они еще и игнорируют предпринимаемые Минском шаги по конституционной реформе, что является важным для государства", - заявила Захарова.

По ее мнению, оппозиционные силы наоборот делают все, чтобы раскачать ситуацию в республике и нанести ущерб ее экономике.

"Чего только стоят призывы к западному сообществу о введении санкций против Беларуси. Считаем, что лица, призывающие к введению санкций против собственной страны и народа, не имеют права на политическое будущее", - указала Захарова.

"Очевидно, что за якобы самостоятельными политическими деятелями Беларуси стоят силы, совершенно с Беларусью не связанные. Они полностью организуют быт, деятельность, финансирование, политическую активность. Говорить надо в данном случае о тех силах, которые рекрутировали из рядов граждан Беларуси выгодные фигуры для проведения собственной повестки", - спела Захарова в унисон с режимом Лукашенко.