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МИД РФ: Россия не будет легитимизировать "беглых белорусских оппозиционеров"
Источник материала: АФН
Россия на намерена способствовать легитимизации белорусских оппозиционеров, которые бежали из страны.
Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.
"У нас нет желания способствовать легитимизации беглых белорусских оппозиционеров. Внутренние процессы Беларуси - это внтурибелорусские процессы. К сожалению, представители белорусской эмиграции, включая Тихановскую, не предлагают конструктивной объединительной повестки по преодолению кризиса в стране. Они еще и игнорируют предпринимаемые Минском шаги по конституционной реформе, что является важным для государства", - заявила Захарова.
По ее мнению, оппозиционные силы наоборот делают все, чтобы раскачать ситуацию в республике и нанести ущерб ее экономике.
"Чего только стоят призывы к западному сообществу о введении санкций против Беларуси. Считаем, что лица, призывающие к введению санкций против собственной страны и народа, не имеют права на политическое будущее", - указала Захарова.
"Очевидно, что за якобы самостоятельными политическими деятелями Беларуси стоят силы, совершенно с Беларусью не связанные. Они полностью организуют быт, деятельность, финансирование, политическую активность. Говорить надо в данном случае о тех силах, которые рекрутировали из рядов граждан Беларуси выгодные фигуры для проведения собственной повестки", - спела Захарова в унисон с режимом Лукашенко.
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Россия на намерена способствовать легитимизации белорусских оппозиционеров, которые бежали из страны.
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