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МИД РФ: Россия не будет легитимизировать "беглых белорусских оппозиционеров"

22.07.2021 18:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Россия на намерена способствовать легитимизации белорусских оппозиционеров, которые бежали из страны.

Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

"У нас нет желания способствовать легитимизации беглых белорусских оппозиционеров. Внутренние процессы Беларуси - это внтурибелорусские процессы. К сожалению, представители белорусской эмиграции, включая Тихановскую, не предлагают конструктивной объединительной повестки по преодолению кризиса в стране. Они еще и игнорируют предпринимаемые Минском шаги по конституционной реформе, что является важным для государства", - заявила Захарова.

По ее мнению, оппозиционные силы наоборот делают все, чтобы раскачать ситуацию в республике и нанести ущерб ее экономике.

"Чего только стоят призывы к западному сообществу о введении санкций против Беларуси. Считаем, что лица, призывающие к введению санкций против собственной страны и народа, не имеют права на политическое будущее", - указала Захарова.

"Очевидно, что за якобы самостоятельными политическими деятелями Беларуси стоят силы, совершенно с Беларусью не связанные. Они полностью организуют быт, деятельность, финансирование, политическую активность. Говорить надо в данном случае о тех силах, которые рекрутировали из рядов граждан Беларуси выгодные фигуры для проведения собственной повестки", - спела Захарова в унисон с режимом Лукашенко.

 
 
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