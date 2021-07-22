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Россию отключили от мирового интернета. Говорят, что успешно

22.07.2021 18:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Россию отключили от мирового интернета. Говорят, что успешно
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
В России состоялись учения по изоляции рунета от глобальной сети, сообщает РБК со ссылкой на источники и материалы рабочей группы «Информационная безопасность» при АНО «Цифровая экономика».

В учениях, которые прошли в период с 15 июня по 15 июля, приняли участие операторы «большой четверки» (МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2), а также «Ростелеком», «Транстелеком» и «ЭР-Телеком Холдинг».

«Тестировалась возможность физического отключения российской части интернета», - рассказал источник РБК на телекоммуникационном рынке.


По словам другого собеседника издания, «учения прошли успешно». Официальное подведение итогов назначено на 31 августа.

Напомним, президент РФ Владимир Путин еще в ноябре 2017 года потребовал заняться разработкой автономных систем управления интернетом, которые бы избавили сеть от «доминирования» США.

Минкомсвязи совместно с министерством иностранных дел было поручено договориться со странами БРИКС о создании де-факто параллельного интернета - собственной системы корневых серверов доменных имен (DNS), которая бы «дублировала» уже существующую, была бы независима от контроля международных организаций и защищала бы в том числе российских пользователей от «целевых воздействий».


Международный проект отдельного интернета провалился, и власти решили действовать в одиночку. Спустя год появился закон «о суверенном интернете», который требует не только обеспечить возможность автономной работы рунета и минимизировать передачу данных за рубеж, но и вводит жесткий контроль за трафиком внутри РФ, расширяя функции Роскомнадзора.

Так, согласно проекту, весь трафик внутри России должен проходить через точки обмена, одобренные РКН. Для этого мобильные операторы и интернет-провайдеры должны установить на своих сетях оборудование, с помощью которого ведомство сможет вмешиваться в потоки трафика, а также блокировать запрещенные ресурсы.

В конце 2019 года правительство подготовило перечень угроз, которые в случае реализации станут формальным основанием для того, что Роскомнадзор начал централизованное управление трафиком в стране.

В перечень вошли: угроза предоставления доступа к запрещенной информации или заблокированным ресурсам, угрозы кибератак и других информационных воздействий на средства и сети связи, в результате которых может быть нарушено их функционирование, угрозы нарушения доступности для граждан информационных онлайн-ресурсов органов власти, угрозы нарушения информационной безопасности автоматизированных систем управления сетями операторов связи и ряд других.

В феврале 2019 года Путин заявил, что интернет является изобретением спецслужб Запада, которые «там сидят и все слушают и накапливают оборонную информацию», а спустя два года назвал интернет угрозой, которая может разрушить общество изнутри. По словам Путина, интернет необходимо подчинить законам морали.

Подготовку инфраструктуры к реализации закона «о суверенном интернете» планируется завершить до конца 2021 года.   В такой срок в соответствии с национальной программой «Цифровая экономика» должна заработать информационная система Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ИС ЦМУ ССОП). Первая очередь ИС ЦМУ ССОП была создана в декабре 2019 года.
 
 
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В учениях, которые прошли в период с 15 июня по 15 июля, приняли участие операторы «большой четверки».
 
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