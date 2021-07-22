Источник материала: UDF



Фото: Белорусская АЭС

president.gov.by . «Это ценнейший продукт. И сегодня встает вопрос, что мы будем делать с этим ценнейшим, но очень опасным, ранее не известным нам товаром, продуктом. Это серьезный вопрос и величайшая ценность. Как показывает международная практика, обращение с такими отходами требует создания единой государственной системы. Фактически это новая отрасль экономики», - цитирует Лукашенко сайт

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Это ценнейший продукт»: Лукашенко решил подзаработать на радиоактивных отходах Лукашенко заявил, что ядерные отходы не только очень опасное, но и очень ценное сырье.

отметил, что радиоактивные отходы образуются в процессе эксплуатации источников ионизирующего излучения, которые активно используются в науке, медицине, промышленности и оборонном комплексе. В скором времени в эксплуатацию будет введен второй энергоблок Белорусской АЭС, которая станет основным источником этих элементов.В связи с этим правительство предложило создать специальный Департамент по обращению с радиоактивными отходами и специализированную организацию, которая станет национальным оператором и будет собирать, перерабатывать, хранить и захоранивать такие отходы.Лукашенко, со своей стороны, обратил внимание, что ядерные отходы не только очень опасное, но и очень ценное сырье.