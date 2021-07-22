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«Это ценнейший продукт»: Лукашенко решил подзаработать на радиоактивных отходах

22.07.2021 18:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Это ценнейший продукт»: Лукашенко решил подзаработать на радиоактивных отходах
Фото: Белорусская АЭС
Вопрос утилизации и хранения радиоактивных отходов обсуждался 22 июля на совещании Александра Лукашенко с руководством Совета Министров Беларуси.

Александр Лукашенко отметил, что радиоактивные отходы образуются в процессе эксплуатации источников ионизирующего излучения, которые активно используются в науке, медицине, промышленности и оборонном комплексе. В скором времени в эксплуатацию будет введен второй энергоблок Белорусской АЭС, которая станет основным источником этих элементов.

В связи с этим правительство предложило создать специальный Департамент по обращению с радиоактивными отходами и специализированную организацию, которая станет национальным оператором и будет собирать, перерабатывать, хранить и захоранивать такие отходы.


Лукашенко, со своей стороны, обратил внимание, что ядерные отходы не только очень опасное, но и очень ценное сырье.

«Это ценнейший продукт. И сегодня встает вопрос, что мы будем делать с этим ценнейшим, но очень опасным, ранее не известным нам товаром, продуктом. Это серьезный вопрос и величайшая ценность. Как показывает международная практика, обращение с такими отходами требует создания единой государственной системы. Фактически это новая отрасль экономики», - цитирует Лукашенко сайт president.gov.by.
 
 
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Лукашенко заявил, что ядерные отходы не только очень опасное, но и очень ценное сырье.
 
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