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Генпрокуратура подтвердила, что спортсмена Кудина привезли в Беларусь
Источник материала: UDF
Фото: Rh.by
В ведомстве уточнили, что Генпрокуратура РФ удовлетворила просьбу Беларуси о выдаче Алексея Кудина для привлечения к ответственности за сопротивление сотруднику органов внутренних дел и иному лицу при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка, сопряженное с применением насилия (ч. 2 ст. 363 Уголовного кодекса Беларуси).
«К настоящему времени Кудин передан российской стороной и доставлен в Республику Беларусь, — добавили в Генпрокуратуре Беларуси. — Уголовное дело в отношении выданного лица находится в производстве суда Молодечненского района».
В белорусском ведомстве заявили, что решение Генпрокуратуры России о выдаче Кудина вступило в силу: Верховный суд РФ признал его законным и обоснованным.
«Правовая основа для сотрудничества в сфере экстрадиции — Конвенция государств — участников СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года, участниками которой являются Беларусь и Россия», — уточнили в Генпрокуратуре.
По неподтвержденной информации, Алексей Кудин находится в СИЗО №1 на Володарского в Минске.
Напомним, 21 июля Апелляционный суд оставил без изменения решение Московского областного суда об экстрадиции Алексея Кудина в Беларусь. Европейский суд по правам человека запретил экстрадицию в Беларусь, защитник Кудина настаивает, что Россия не имела права нарушать свои обязательства.
Алексей Кудин ранее уехал в Россию, опасаясь политического преследования и пыток. Однако соседнее государство отказалось предоставить ему защиту.
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Решение Генпрокуратуры России о выдаче Кудина вступило в силу.
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