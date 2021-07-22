Источник материала: UDF



Фото: Rh.by

«К настоящему времени Кудин передан российской стороной и доставлен в Республику Беларусь, — добавили в Генпрокуратуре Беларуси. — Уголовное дело в отношении выданного лица находится в производстве суда Молодечненского района».

«Правовая основа для сотрудничества в сфере экстрадиции — Конвенция государств — участников СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года, участниками которой являются Беларусь и Россия», — уточнили в Генпрокуратуре.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Генпрокуратура подтвердила, что спортсмена Кудина привезли в Беларусь Решение Генпрокуратуры России о выдаче Кудина вступило в силу.