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Генпрокуратура подтвердила, что спортсмена Кудина привезли в Беларусь

22.07.2021 18:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Генпрокуратура подтвердила, что спортсмена Кудина привезли в Беларусь
Фото: Rh.by
Генпрокуратура подтвердила, что Алексея Кудина уже экстрадировали из России в Беларусь. Напомним, 21 июля Апелляционный суд оставил без изменения решение Московского областного суда об экстрадиции спортсмена. После этого адвокату Кудина не удавалось узнать, где он находится, защита намеревалась подавать заявление о розыске спортсмена.

В ведомстве уточнили, что Генпрокуратура РФ удовлетворила просьбу Беларуси о выдаче Алексея Кудина для привлечения к ответственности за сопротивление сотруднику органов внутренних дел и иному лицу при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка, сопряженное с применением насилия (ч. 2 ст. 363 Уголовного кодекса Беларуси).

«К настоящему времени Кудин передан российской стороной и доставлен в Республику Беларусь, — добавили в Генпрокуратуре Беларуси. — Уголовное дело в отношении выданного лица находится в производстве суда Молодечненского района».


В белорусском ведомстве заявили, что решение Генпрокуратуры России о выдаче Кудина вступило в силу: Верховный суд РФ признал его законным и обоснованным.

«Правовая основа для сотрудничества в сфере экстрадиции — Конвенция государств — участников СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года, участниками которой являются Беларусь и Россия», — уточнили в Генпрокуратуре.


По неподтвержденной информации, Алексей Кудин находится в СИЗО №1 на Володарского в Минске.

Напомним, 21 июля Апелляционный суд оставил без изменения решение Московского областного суда об экстрадиции Алексея Кудина в Беларусь. Европейский суд по правам человека запретил экстрадицию в Беларусь, защитник Кудина настаивает, что Россия не имела права нарушать свои обязательства.

Алексей Кудин ранее уехал в Россию, опасаясь политического преследования и пыток. Однако соседнее государство отказалось предоставить ему защиту.
 
Теги: Минск
 
 
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Решение Генпрокуратуры России о выдаче Кудина вступило в силу.
 
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