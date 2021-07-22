Генпрокуратура подтвердила: Алексея Кудина выдали Беларуси









"Решение Генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче Кудина вступило в силу: Верховный Суд Российской Федерации признал его законным и обоснованным.



К настоящему времени Кудин передан российской стороной и доставлен в Республику Беларусь.

сообщает Генпрокуратура Уголовное дело в отношении выданного лица находится в производстве суда Молодечненского района",Генпрокуратура





Кудин принял участие в протестах летом 2020 года. Его обвинили в сопротивлении сотрудникам милиции и завели уголовное дело. Спортсмен сбежал в Россию и попросил там политического убежища.





Однако российский суд решил выдать его в Беларусь. Решение было принято 21 июля несмотря на то, что накануне Европейский суд по правам человека запретил экстрадицию Кудина в Беларусь, признав, что здесь ему могут грозить пытки.

Напомним, у Кудина пятеро несовершеннолетних детей.







