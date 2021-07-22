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Генпрокуратура подтвердила: Алексея Кудина выдали Беларуси

22.07.2021 18:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Генеральная прокуратура официально подтвердила, что кикбоксера Алексея Кудина выдали в Беларусь.



"Решение Генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче Кудина вступило в силу: Верховный Суд Российской Федерации признал его законным и обоснованным.

К настоящему времени Кудин передан российской стороной и доставлен в Республику Беларусь.

Уголовное дело в отношении выданного лица находится в производстве суда Молодечненского района", сообщает Генпрокуратура

Кудин принял участие в протестах летом 2020 года. Его обвинили в сопротивлении сотрудникам милиции и завели уголовное дело. Спортсмен сбежал в Россию и попросил там политического убежища. 

Однако российский суд решил выдать его в Беларусь. Решение было принято 21 июля несмотря на то, что накануне Европейский суд по правам человека запретил экстрадицию Кудина в Беларусь, признав, что здесь ему могут грозить пытки.

Напомним, у Кудина пятеро несовершеннолетних детей.
 
 
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Генеральная прокуратура официально подтвердила, что кикбоксера Алексея Кудина выдали в Беларусь.
 
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