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Генпрокуратура подтвердила: Алексея Кудина выдали Беларуси
Источник материала: Партизан
Генеральная прокуратура официально подтвердила, что кикбоксера Алексея Кудина выдали в Беларусь.
"Решение Генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче Кудина вступило в силу: Верховный Суд Российской Федерации признал его законным и обоснованным.
К настоящему времени Кудин передан российской стороной и доставлен в Республику Беларусь.
Уголовное дело в отношении выданного лица находится в производстве суда Молодечненского района",
Кудин принял участие в протестах летом 2020 года. Его обвинили в сопротивлении сотрудникам милиции и завели уголовное дело. Спортсмен сбежал в Россию и попросил там политического убежища.
Однако российский суд решил выдать его в Беларусь. Решение было принято 21 июля несмотря на то, что накануне Европейский суд по правам человека запретил экстрадицию Кудина в Беларусь, признав, что здесь ему могут грозить пытки.
Напомним, у Кудина пятеро несовершеннолетних детей.
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Генеральная прокуратура официально подтвердила, что кикбоксера Алексея Кудина выдали в Беларусь.
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