Генпрокуратура подтвердила, что Алексея Кудина уже выдали в Беларусь

Его уголовное дело находится в суде Молодечненского района.





Когда именно спортсмена привезли в Беларусь, не уточняется





Кудин принял участие в протестах летом 2020 года. Его обвинили в сопротивлении сотрудникам милиции и завели уголовное дело. Спортсмен сбежал в Россию и попросил там политического убежища.





Однако российский суд решил выдать его в Беларусь. Решение было принято 21 июля несмотря на то, что накануне Европейский суд по правам человека запретил экстрадицию Кудина в Беларусь, признав, что здесь ему могут грозить пытки.