В Минске трое подростков отравились метадоном

Источник материала: БT

Трое подростков отравились метадоном. Сбытчик задержан. Пострадавшим от 16 до 17 лет. Один из них в критическом состоянии. В больницу их доставили еще в начале июля. Медики сообщили о состоянии наркотического отравления в милицию, в итоге наркоконтроль выяснил личность дилера. Это 18-летний минчанин - знакомый потерпевших.

В МВД отметили негативную тенденцию: в последнее время почти на 40 % увеличилось число передозировок наркотиками в общей массе, а среди несовершеннолетних - в 4 раза! При этом на треть стало больше летальных исходов. Это все результат роста наркоугрозы - фиксируется серьезное увеличение сбыта отравы.





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