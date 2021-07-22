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В Минске трое подростков отравились метадоном

22.07.2021 18:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Трое подростков отравились метадоном. Сбытчик задержан. Пострадавшим от 16 до 17 лет. Один из них в критическом состоянии. В больницу их доставили еще в начале июля. Медики сообщили о состоянии наркотического отравления в милицию, в итоге наркоконтроль выяснил личность дилера. Это 18-летний минчанин - знакомый потерпевших.

В МВД отметили негативную тенденцию: в последнее время почти на 40 % увеличилось число передозировок наркотиками в общей массе, а среди несовершеннолетних - в 4 раза! При этом на треть стало больше летальных исходов. Это все результат роста наркоугрозы - фиксируется серьезное увеличение сбыта отравы.


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Трое подростков отравились метадоном. Сбытчик задержан. Пострадавшим от 16 до 17 лет. Один из них в критическом состоянии. В больницу их доставили еще в начале июля....
 
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