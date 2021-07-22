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Для комфортной работы создают все условия. Национальный проект «Молодёжь за урожай!» стартовал в Минской области
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. К национальному проекту «Молодежь за урожай!» присоединился центральный регион. Это своеобразное состязание между молодыми комбайнерами и водителями, занятыми на уборке зерновых, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
За годы существования в сельскохозяйственном соревновании приняли участие более 2 000 молодежных экипажей и более 1 500 водителей. К слову, перспективы работы на селе сейчас хорошие: обеспечение жильем, стабильная зарплата и соцподдержка. Сейчас у аграриев горячая пора и это не о погоде: юноши и девушки активно подключились к уборке хлеба.
Как известно, на жатве нельзя терять ни минуты. В сельхозпредприятии «Заболотский» к уборочной подготовились на все 100 %. Всего в полях работают 12 комбайнов. Столько же и водителей на отвозке зерна. При жаркой погоде урожай вызревает моментально, поэтому времени на раскачку нет. А обмен опытом в сочетании со свежим взглядом на вещи позволяет стабильно выходить в плюс по намолотам.
Александр Захаренко, главный агроном сельхозпредприятия «Заболотский»:
Валерий Мельник, председатель Любанского райисполкома:
Первые положительные результаты уже есть. Например, намолоты рапса выросли по сравнению с 2020 годом. Сейчас аграрии приступают к жатве зерновых. Предстоит убрать более 3 000 гектаров. Впрочем, азарта собрать хлебный каравай 2021 как у опытных работников, так и у молодежи хватает. Тем более что для комфортной работы создают все условия.
Анастасия Кончиц, корреспондент:
Для Андрея Лагуна эта уборка далеко не первая. А вот его напарник (Александр Гайдук) только начинает познавать искусство уборки хлеба. Парень сам изъявил желание окунуться в профессию – пока впечатления самые положительные. А его старший напарник и вовсе всегда готов помочь и подсказать. Механизаторы в голос признаются: отношения в экипаже у них дружные.
Андрей Лагун, механизатор сельхозпредприятия «Заболотский»:
Ответственность, активность и трудолюбие – вот основные качества настоящего профессионала. Тем более, что самая горячая пора только началась. Сейчас в Любанском районе уже убрали озимый ячмень, подходит к концу и уборка рапса. Всего в планах более 23 тысяч гектаров зерновых.
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Для комфортной работы создают все условия. Национальный проект «Молодёжь за урожай!» стартовал в Минской области
Новости Беларуси. К национальному проекту «Молодежь за урожай!» присоединился центральный регион. Это своеобразное состязание между молодыми комбайнерами и...
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