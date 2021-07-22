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Мужчина приговорен к 2 годам ограничения свободы за оскорбление пресс-секретаря МВД

22.07.2021 18:49 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Центрального района Минска вынес приговор по уголовному делу об оскорблении начальника управления информации и общественных связей - пресс-секретаря МВД Беларуси полковника милиции Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

Обвиняемый, мужчина 1989 года рождения, признан виновным в публичном оскорблении представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей и приговорен к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.

В суде установили: обвиняемый 25 сентября 2020 года в интернете к публикации с фотоизображением потерпевшей умышленно подготовил и разместил сообщение, в котором были оскорбления в ее адрес, выраженные в ненормативной форме. Мужчина вину признал полностью.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Обвиняемый, мужчина 1989 года рождения, признан виновным в публичном оскорблении представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей и приговорен...
 
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