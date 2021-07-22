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Число политзаключенных в Беларуси выросло до 587 человек

22.07.2021 18:51 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Число политзаключенных в Беларуси выросло до 587 человек, сообщил правозащитный центр «Весна».

В связи с информацией о предъявлении обвинений, заключении под стражу и вынесении приговоров по ч. 2 ст. 293 УК ("Массовые беспорядки") Никите Гончарову, Вадиму Жилинскому, Артему Климчуку, Дмитрию Князеву, Дмитрию Панько, Максиму Шатохину (несовершеннолетнему), Сергею Пацукевичу, а также по ч. 1 статьи 342 Уголовного кодекса ("Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок") и по ч. 2 ст. 293 УК ("Массовые беспорядки") Игорю Гонтовому, белорусские правозащитники признали упомянутых граждан политзаключенными.

Как сообщалось, 19 июля правозащитники признали политзаключенными еще 9 человек.

 
 
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Число политзаключенных в Беларуси выросло до 587 человек, сообщил правозащитный центр «Весна».
 
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