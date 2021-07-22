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Экономический суд Минска признал ООО "Трайпл" экономически несостоятельным, принял решение о санации компании, основателем которой является один из крупнейших белорусских бизнесменов Юрий Чиж.

"Оценив заключение эксперта, рассмотрев отчет управляющего, план санации должника, а также наличие реальной возможности для восстановления его платежеспособности, суд 14 июля 2021 года вынес решение о признании ООО "Трайпл" экономически несостоятельным и введении в отношении него санации сроком по 30 июня 2022 года", - говорится в сообщении на сайте суда, передает Интерфакс-Запад .

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Заявление о признании ООО "Трайпл" экономически несостоятельным (банкротом) было принято к производству 14 июля 2020 года, тогда же было возбуждено дело о банкротстве.

Защитный период длился до 9 октября 2020 года, затем суд открыл в отношении предприятия конкурсное производство. В судебном заседании 26 февраля 2021 года управляющий представил план санации. Как следует из сообщения суда, представитель управляющего тогда заявил об имеющихся основаниях для восстановления платежеспособности, а также о том, что ликвидация должника повлечет увольнение более 300 работников, иные дополнительные расходы по обеспечению сохранности имущества, обесценивание активов компании.

Суд назначил по плану санации финансово-экономическую экспертизу. "В соответствии с выводами эксперта план санации должника является экономически необоснованным, восстановление платежеспособности должника в переделах сроков, установленных в плане санации должника (1-квартал 2021 года – 2-й квартал 2022 года), невозможно", - сказано в сообщении суда.

Активы должника составляют Br155 млн 556 тыс. Кредиторские требования, включенные в реестр должника, - более Br169 млн 977,8 тыс.

В марте текущего года ряд СМИ сообщил о задержании Чижа. Однако силовые ведомства не подтвердили и не опровергли эту информацию.