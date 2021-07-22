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[email protected] ". "Если у вас справка из этих партий, могут возникнуть проблемы с постановкой автомобиля на учет. Это как минимум. Над упомянутыми выше субъектами мы работаем совместно с правоохранительными органами г. Минска и Брестской области. По фактам мошеннических действий при оформлении сделок от имени ООО "ОстАвтоШин" уже возбуждено два уголовных дела. При наличии информации о лицах, оформляющих счет-справки от имени упомянутых СПД, сообщайте в контакт-центр МНС по короткому номеру 189 (для управления оперативных мероприятий) или на электронный адрес".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Налоговики предупредили покупателей авто, которые оформляют сделку счет-справкой Четыре тысячи бланков счет-справок, полученных ООО «ОстАвтоШин» давно аннулированы.

Рекомендуется отказаться от сделки, если счет-справка приобреталась либо оформляется от имени следующих юридических лиц:Как отмечают налоговики, эти субъекты фактически не занимаются продажей автомобилей, а лишь приобретают бланки счетов-справок. От их имени на территории всей страны неустановленные (пока) лица оформляют "липу".Четыре тысячи бланков счет-справок, полученных ООО "ОстАвтоШин" давно аннулированы. Вот данные этих бланков:- серия РХ №0350368-0350467;- серия РХ №0350483-0350882;- серия РХ №0353151-0353650;- серия РХ №0356651-0357150;- серия РХ №0359651-0360150;- серия РХ №0364151-0364650;- серия РХ №0366151-0366650;- серия РХ №0369651-0370150;- серия РХ №0378151-0378650.Налоговики прокомментировали: