Республиканский пункт хранения радиоактивных отходов необходимо построить к 2030 г.

сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Telegram-канал «Минэнерго Официальный». Об этом по итогам совещания у Главы государства заявил министр энергетики Виктор Каранкевич,корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Telegram-канал «Минэнерго Официальный».





Сооружение такого пункта позволит хранить радиоактивные отходы как от АЭС, так и от других производителей. В. Каранкевич отметил, что для строительства объекта изучат и используют лучшие мировые технологии.





Что касается расположения пункта, то определение места потребует комплексной работы. Ее будет проводить новый департамент, который планируется создать в Министерстве энергетики. Привлекут и ученых Национальной академии наук Беларуси.



