В МИД России высказались о возможности диалога с Тихановской

пишет sputnik.by У Москвы нет никакого желания помогать легитимизации беглых оппозиционеров, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря о возможности провести встречу с бывшим кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской,sputnik.by

Лидер белорусской оппозиции ранее заявляла, что хочет диалога с Россией, но не знает, удастся ли ей когда-либо встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.





"К сожалению, представители белорусской эмиграции, включая и упомянутую вами Тихановскую, не предлагают конструктивной, объединительной повестки по преодолению кризиса в стране. Мало того, они игнорируют предпринимаемые Минском шаги по конституционной, например, реформе, что является чрезвычайно важным для государства", - добавила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ также заявила, что беглая белорусская оппозиция делает все для раскачки ситуации в республике. "Ее представители являются несамостоятельными фигурами: они выполняют заказы зарубежных кураторов", - подчеркнула Захарова.



