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В МИД России высказались о возможности диалога с Тихановской

22.07.2021 18:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Официальный представитель МИД РФ дала понять, что у российского руководства нет никаких намерений встречаться с лидером белорусской оппозиции.

У Москвы нет никакого желания помогать легитимизации беглых оппозиционеров, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря о возможности провести встречу с бывшим кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской, пишет sputnik.by
Лидер белорусской оппозиции ранее заявляла, что хочет диалога с Россией, но не знает, удастся ли ей когда-либо встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

"К сожалению, представители белорусской эмиграции, включая и упомянутую вами Тихановскую, не предлагают конструктивной, объединительной повестки по преодолению кризиса в стране. Мало того, они игнорируют предпринимаемые Минском шаги по конституционной, например, реформе, что является чрезвычайно важным для государства", - добавила Захарова.
Официальный представитель МИД РФ также заявила, что беглая белорусская оппозиция делает все для раскачки ситуации в республике. "Ее представители являются несамостоятельными фигурами: они выполняют заказы зарубежных кураторов", - подчеркнула Захарова.
 
 
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Официальный представитель МИД РФ дала понять, что у российского руководства нет никаких намерений встречаться с лидером белорусской оппозиции.
 
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