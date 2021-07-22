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В Беларуси плюс восемь политзаключенных. Кто они?
22.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Правозащитники требуют немедленно освободить их из-под стражи и прекратить их уголовное преследование.
Политзаключенными признаны Никита Гончаров, Вадим Жилинский, Артем Климчук, Дмитрий Князев, Дмитрий Панько, Максим Шатохин, Сергей Пацукевич, Игорь Гантовой. Правозащитники требуют прекратить их уголовное преследование.
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Правозащитники требуют немедленно освободить их из-под стражи и прекратить их уголовное преследование.
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