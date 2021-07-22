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БАЖ оспорит предупреждение Минюста, из-за которого был подан иск о ликвидации объединения

22.07.2021 19:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусская ассоциация журналистов будет оспаривать предупреждение Министерства юстиции, на основании которого был подан иск о ликвидации организации, сообщила пресс-служба БАЖ.

 

«Мы категорически не согласны с претензиями Минюста и будем оспаривать это предупреждение, — подчеркивает общественное объединение. — В предупреждении Минюста, которое мы получили в июле, говорится, что Белорусская ассоциация журналистов не представила все запрошенные документы и у министерства возникли вопросы по поводу договоров на юридические адреса некоторых филиалов организации. Минюст предписывает принять меры по устранению нарушения».

БАЖ напоминает, что после обыска 16 февраля офис организации в течение месяца был опечатан, а представителей БАЖ несколько раз вызывали в Следственный комитет на допросы.

«21 июня стало известно, что деятельность БАЖ и других НГО проверяет Министерство юстиции. В совокупности все эти события можно расценивать как целенаправленное репрессивное преследование организации и создание условий, которые препятствуют деятельности, — говорится в сообщении. — Также мы в очередной раз напоминаем, что офис ОО «БАЖ» был разгромлен и опечатан МВД 14 июля, повторно в этом году. У организации нет доступа к уставным документам, печати организации и договорам аренды, упомянутым в предупреждении. Мы даже не знаем, какие вещи были вывезены из офиса БАЖ».

21 июля Минюст подал иск в Верховный суд о ликвидации БАЖ «в связи с непринятием мер по устранению нарушений со стороны БАЖ и повторным (после вынесенного письменного предупреждения) нарушением законодательства».

 

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Белорусская ассоциация журналистов будет оспаривать предупреждение Министерства юстиции, на основании которого был подан иск о ликвидации организации, сообщила...
 
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