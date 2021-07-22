Лукашенко передал правительству часть приватизационных полномочий

Источник материала: АФН

Лукашенко передал правительству и местным властям часть президентских функций, касающихся приватизации государственной собственности.

Согласно декрету №4 от 22 июля, правительству переданы полномочия по согласованию эмиссии дополнительных выпусков акций, созданных в процессе приватизации открытых акционерных обществ, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, акции которых находятся в собственности государства.

Такие же полномочия переданы облисполкомам и Мингорисполкому в отношении предприятий, акции которых находятся в собственности административно-территориальных единиц.