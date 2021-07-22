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В Чехии пересмотрели дело белоруса, воевавшего на Донбассе. Ему присудили 21 год

22.07.2021 19:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Высший суд Праги (Чехия) пересмотрел дело гражданина Беларуси Алексея Фадеева, который обвиняется в участии в боевых действиях против Украины на Донбассе.

"Сегодня Высший суд Праги изменил квалификацию преступлений А. Фадеев на "терроризм", да еще и в составе организованной преступной группировки, и присудил ему 21 год лишения свободы", - сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис в соцсети Facebook в четверг.



Он напомнил, что в сентябре 2020 года городской суд Праги приговорил Фадеева к 4,5 годам лишения свободы за "участие в организованной преступной группировке". Прокурор выдвигал обвинение по статье об участии в совершении террористического акта, однако доказать это не удалось, поскольку сам обвиняемый утверждал, что стрелял только на учениях, но не во время реальных боев.

"Я тогда также выразил надежду, что апелляционная инстанция изменит приговор на более жесткий. Так и произошло", - сказал Перебийнис.
 
"Системное преследование чешскими правоохранительными органами и органами правосудия боевиков, которые, подстрекаемые Россией, ступили на скользкий и преступный путь участия в войне против Украины, продолжается. Продолжение следует", - добавил посол.
 
 
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Высший суд Праги (Чехия) пересмотрел дело гражданина Беларуси Алексея Фадеева, который обвиняется в участии в боевых действиях против Украины на Донбассе.
 
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