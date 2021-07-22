Подписан декрет о передаче президентских функций, касающихся приватизации госсобственности

"Документом вносятся корректировки в декрет №3 от 20 марта 1998 года "О приватизации государственной собственности в Республике Беларусь". Таким образом, функции главы государства по согласованию эмиссии дополнительных выпусков акций, созданных в процессе приватизации открытых акционерных обществ, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, акции которых находятся в собственности Республики Беларусь, переданы правительству. Если акции указанных ОАО находятся в собственности административно-территориальных единиц - облисполкомам и Минскому горисполкому", - отмечается в сообщении. ЕгоИнтерфакс-Запад