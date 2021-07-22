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Россия может выдать режиму Лукашенко еще шестерых беларусов

22.07.2021 19:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Еще шести белорусам грозит экстрадиция из России вслед за бойцом ММА Алексеем Кудиным, которого выдали Беларуси несмотря на запрет Европейского суда по правам человека.

Об этом сообщил в эфире Дождя руководитель правовых программ Московской Хельсинкской группы Роман Киселев. По его словам, все они находятся в СИЗО.

«Они под нашей защитой, но так или иначе уже потихонечку подходит их очередь», — сказал Киселев.

По его словам, есть решения о выдаче члена стачкома «Беларуськалия» Андрея Прилуцкого, который находится в одном из СИЗО Петербурга, а также Андрея Казимирова и мастера спорта по кикбоксингу Евгения Шабалюка, находящихся в московских СИЗО. Еще троих белорусов, которым грозит экстрадиция, он не назвал.

Андрея Прилуцкого задержали в Петербурге в конце декабря прошлого года. В Беларуси его обвиняют в применении насилия к сотрудникам милиции на митинге в Солигорске в день выборов президента республики 9 августа 2020 года. По версии защиты, Прилуцкий вступился за коллегу, которого пытались задержать люди с дубинками в форме без опознавательных знаков.

Андрея Казимирова белорусские власти объявили в международный розыск в ноябре прошлого года по обвинению в участии в массовых беспорядках. В январе его задержали в Москве. В феврале он попросил предоставить ему политическое убежище в России. В конце мая Мосгорсуд удовлетворил запрос о выдаче Казимирова Беларуси.

Против Евгения Шабалюка в Беларуси завели уголовное дело о сопротивлении сотруднику милиции. 11 августа прошлого года его задержали, доставили в изолятор временного содержания и избили. Затем его отпустили без протокола. После этого Шабалюк уехал в Москву. В феврале его задержали российские силовики.

Белорусского бойца ММА Алексея Кудина задержали в Москве в январе. В Беларуси на него заведено уголовное дело о сопротивлении сотруднику милиции на акции протеста 12 августа 2020 года в Молодечно. В Беларуси его объявили в розыск, генпрокуратура республики направила России запрос на его выдачу.

21 июля ЕСПЧ запретил России экстрадицию Кудина из-за возможного преследования и пыток на родине. Несмотря на это решение, вечером этого же дня суд в Москве признал законным решение Генпрокуратуры об экстрадиции бойца. Утром 22 июля стало известно, что Кудина вывезли из России в Беларусь, он находится в СИЗО-1 Минска.

 
Теги: Минск
 
 
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Еще шести белорусам грозит экстрадиция из России вслед за бойцом ММА Алексеем Кудиным, которого выдали Беларуси несмотря на запрет Европейского суда по правам...
 
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