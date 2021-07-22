Из ветра и солнца: как в Беларуси развивают альтернативную энергетику?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь активно развивает альтернативную энергетику. Солнечных батарей и ветрогенераторов все больше в стране. Экологичные способы получения электроэнергии используют на заводах и в частных домах. Корреспондент «МИР 24» Янина Василевская убедилась в этом.

Андрей Черненок установил на свой дом четыре солнечные и одну тепловую батарею. Теперь в хорошую погоду он обеспечен электричеством за счет, так называемой, возобновляемой энергии. Экономия – больше 15% бюджета.

«В солнечные дни ее хватает на многие жизненные циклы: для света, для бытовых электроприборов и для небольшого накопления. Часто бывают отключения аварийные, плановые, какие-то иные. А данной энергетикой можно пользоваться без каких-либо ограничений», – сказал местный житель Андрей Черненок.

Это крыша ветрогенератора. Здесь 20 великанов высотой 80 метров. При сильном ветре каждый из них вырабатывает 36 мегаватт часов в сутки чистой экологичной электроэнергии. Большинство ветряков на западе страны. Здесь холмистая местность, сильные ветра. Всего же в стране таких станций около 120.

«Наш ветропарк может обеспечить электроэнергией город с населением где-то 20 тысяч человек, включая промышленность. Здесь затраты только на саму ветроустановку, ее покупку, монтаж и эксплуатацию, но не надо никакого топлива: ни газа, ни нефти, ни дров», – заявил начальник службы подстанции Новогрудской ветроэлектростанции Cергей Кумпяк.

А это зарядная точка в центре Минска. В одном из самых крупных арт-пространств столицы. Работает на двух солнечных батареях. Здесь можно, например, зарядить телефон. Для города это экспериментальный стартап.

«Мы стараемся все делать бесплатно для жителей нашей страны. Благодаря нашему партнеру у нас есть возможность сделать это доступным для любого человека», – объяснила арт-директор арт-пространства Татьяна Кононова.

Для тех, кто хочет перейти на возобновляемые источники энергии, есть льготы. Ввоз оборудования в страну налогом не облагается.