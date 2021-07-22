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Грязная вода в жилых домах: в КГК Гомельской области поступило более 30 обращений
Источник материала: ОНТ
На горячую линию по качеству услуг водоснабжения, проведенную в КГК Гомельской области, поступило более 30 обращений по поводу качества воды,
Жители Гомеля и девяти районов региона обратились с жалобами – ЖКХ не предпринимало мер по замене изношенных сетей водоснабжения, промывке сетей и обеспечению необходимого давления в трубопроводах.
По словам гомельчан, в мае-июне этого года грязная вода была в домах по ул. Кристалловской, Белицкой и Каленикова. Она также имела примеси. Меры по устранению неполадок приняли только после обращения граждан в КГК.
ФОТО: БЕЛТА
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На горячую линию по качеству услуг водоснабжения, проведенную в КГК Гомельской области, поступило более 30 обращений по поводу качества воды, пишет БЕЛТА со...
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