Грязная вода в жилых домах: в КГК Гомельской области поступило более 30 обращений

Источник материала: ОНТ

На горячую линию по качеству услуг водоснабжения, проведенную в КГК Гомельской области, поступило более 30 обращений по поводу качества воды, пишет БЕЛТА со ссылкой на КГК.

Жители Гомеля и девяти районов региона обратились с жалобами – ЖКХ не предпринимало мер по замене изношенных сетей водоснабжения, промывке сетей и обеспечению необходимого давления в трубопроводах.

По словам гомельчан, в мае-июне этого года грязная вода была в домах по ул. Кристалловской, Белицкой и Каленикова. Она также имела примеси. Меры по устранению неполадок приняли только после обращения граждан в КГК.

ФОТО: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram