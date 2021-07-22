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Четыре футбольных клуба из Беларуси начинают выступление в квалификации Лиги конференций

22.07.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Четыре футбольных клуба из Беларуси начинают выступление в квалификации Лиги конференций

В футбольной Лиге конференций в борьбу вступают четыре белорусские команды. 

«Шахтёр» после вылета из Лиги чемпионов будет соперничать с клубом «Фола» из Люксембурга. У других наших команд соперники более серьезные. «Торпедо-БелАЗ» в столице Дании сыграет против «Копенгагена». В еще одном матче брестское «Динамо» встретится с чешской «Викторией». А БАТЭ выйдет на поле в Грузии против местного «Динамо» из Батуми.  

Все матчи наши команды проведут на выезде. И домашние игры в том числе. Пока лишь БАТЭ заявил, что ответный поединок состоится на «Борисов-арене». 

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В футбольной Лиге конференций в борьбу вступают четыре белорусские команды.  «Шахтёр» после вылета из Лиги чемпионов будет соперничать с клубом «Фола» из...
 
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