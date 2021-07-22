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Четыре футбольных клуба из Беларуси начинают выступление в квалификации Лиги конференций
Источник материала: ОНТ
В футбольной Лиге конференций в борьбу вступают четыре белорусские команды.
«Шахтёр» после вылета из Лиги чемпионов будет соперничать с клубом «Фола» из Люксембурга. У других наших команд соперники более серьезные. «Торпедо-БелАЗ» в столице Дании сыграет против «Копенгагена». В еще одном матче брестское «Динамо» встретится с чешской «Викторией». А БАТЭ выйдет на поле в Грузии против местного «Динамо» из Батуми.
Все матчи наши команды проведут на выезде. И домашние игры в том числе. Пока лишь БАТЭ заявил, что ответный поединок состоится на «Борисов-арене».
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В футбольной Лиге конференций в борьбу вступают четыре белорусские команды. «Шахтёр» после вылета из Лиги чемпионов будет соперничать с клубом «Фола» из...
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