Четыре футбольных клуба из Беларуси начинают выступление в квалификации Лиги конференций

Источник материала: ОНТ

В футбольной Лиге конференций в борьбу вступают четыре белорусские команды.

«Шахтёр» после вылета из Лиги чемпионов будет соперничать с клубом «Фола» из Люксембурга. У других наших команд соперники более серьезные. «Торпедо-БелАЗ» в столице Дании сыграет против «Копенгагена». В еще одном матче брестское «Динамо» встретится с чешской «Викторией». А БАТЭ выйдет на поле в Грузии против местного «Динамо» из Батуми.

Все матчи наши команды проведут на выезде. И домашние игры в том числе. Пока лишь БАТЭ заявил, что ответный поединок состоится на «Борисов-арене».

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