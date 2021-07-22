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На Олимпиаде стартовал мужской футбольный турнир

22.07.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На Олимпиаде стартовал мужской футбольный турнир

Несмотря на то, что открытие Олимпиады состоится завтра, некоторые спортсмены уже начали борьбу. Сегодня стартовал мужской футбольный турнир.

И первая же игра принесла сенсацию. Сборная Испании, которая привезла в Японию мощный состав, не смогла переиграть команду Египта. Встреча завершилась вничью – 0:0. А центральным поединком не только первого игрового дня, но и всего группового этапа сегодня стал матч сборных Бразилии и Германии. Поединок был богат на голы. Сборная Бразилии не оставила шансов сопернику, победив со счётом 4:2. Уверенно начали выступление футболисты Мексики, разгромившие команду Франции – 4:1. Удивили и двукратные олимпийские чемпионы, игроки сборной Аргентины, которые на старте турнира уступили соперникам из Австралии – 0:2.

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Несмотря на то, что открытие Олимпиады состоится завтра, некоторые спортсмены уже начали борьбу. Сегодня стартовал мужской футбольный турнир. И первая же игра...
 
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