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Лукашенко подписал Декрет – часть касающихся приватизации полномочий Президента передается правительству и местной власти
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко подписал Декрет №4. Согласно документу часть президентских функций, которые касаются приватизации государственной собственности, передается правительству и местным органам власти,
Документ вносит поправки в декрет №3 от 20 марта 1998 года «О приватизации государственной собственности в Республике Беларусь».
ФОТО: БЕЛТА
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Лукашенко подписал Декрет – часть касающихся приватизации полномочий Президента передается правительству и местной власти
Александр Лукашенко подписал Декрет №4. Согласно документу часть президентских функций, которые касаются приватизации государственной собственности, передается...
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