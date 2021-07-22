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Лукашенко подписал Декрет – часть касающихся приватизации полномочий Президента передается правительству и местной власти

22.07.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко подписал Декрет – часть касающихся приватизации полномочий Президента передается правительству и местной власти

Александр Лукашенко подписал Декрет №4. Согласно документу часть президентских функций, которые касаются приватизации государственной собственности, передается правительству и местным органам власти, сообщили в пресс-службе белорусского лидера. 

Документ вносит поправки в декрет №3 от 20 марта 1998 года «О приватизации государственной собственности в Республике Беларусь». 

ФОТО: БЕЛТА

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Александр Лукашенко подписал Декрет №4. Согласно документу часть президентских функций, которые касаются приватизации государственной собственности, передается...
 
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