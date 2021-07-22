Россия выдала Беларуси кикбоксёра Алексея Кудина

Источник материала: ОНТ

Россия по запросу белорусской стороны выдала нашей стране кикбоксёра Алексея Кудина. Его обвиняют в сопротивлении милиции, сопряжённом с насилием.

По материалам дела, Кудин активно участвовал в прошлогодних протестах. Есть много фотодоказательств. Это происходило в Молодечно, где спортсмен и применил свои кикбоксёрские навыки в отношении милиционера. До суда Кудину назначили домашний арест. Но он скрылся: его видели в Париже, затем в Москве. Генпрокуратура Беларуси обратилась с просьбой к российским коллегам о выдаче подозреваемого. Он уже в стране и скоро предстанет перед судом. Дело будут рассматривать в Молодечно.

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