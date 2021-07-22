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Суд в Киеве обязал возбудить дело о возможной госизмене Зеленского
Источник материала: ОНТ
Украина на грани гуманитарной и политической катастрофы.
Президента Украины заподозрили в государственной измене. Шевченковский суд Киева обязал завести уголовное дело и начать досудебное расследование возможного преступления Владимира Зеленского и его окружения.
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Украина на грани гуманитарной и политической катастрофы. Бизнес воюет за рабочие места у киевской администрации. Оппозиция требует отставки Зеленского. ...
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