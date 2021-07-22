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Основательница ансамбля «Харошкі» Валентина Гаевая отмечает 85-летие

22.07.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Основательница ансамбля «Харошкі» Валентина Гаевая отмечает 85-летие

Она основала «Харошкі», сказала в танце «Прощай, ХХ век» и шагнула со своим ансамблем в ХХI. Валентине Гаевой – 85! Народную артистку БССР поздравил Президент.

Знаменитый балетмейстер родилась на юге России. «Корни» – белорусские. Возможно, генетическая память и повлияла на выбор первого места работы. Выпускницу ленинградской школы приглашали в прославленный Хор Пятницкого. Отправилась в Могилёв – художественным руководителем детской хореографической студии. В 1974 -м появились «Харошкі». Коллектив под управлением народной артистки стал одним из символов национального искусства, рукоплескали во всём мире. Быть солистом у Гаевой – мало просто танцевать. Кастинг не прошёл даже Борис Моисеев. Причём дважды пытался. Сейчас ансамбль в отпуске. Осенью станцуют в честь именинницы. 

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Она основала «Харошкі», сказала в танце «Прощай, ХХ век» и шагнула со своим ансамблем в ХХI. Валентине Гаевой – 85! Народную артистку БССР поздравил Президент....
 
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