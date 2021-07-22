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Сергей Зверев подал документы на участие в выборах в Госдуму России
Источник материала: ОНТ
Российский шоумен, актер, парикмахер Сергей Зверев подал документы о выдвижении в качестве кандидата в депутаты Государственной думы от Бурятии. Об этом говорится в документах на сайте избиркома республики,
Зверев, который представляет партию «Зеленые», подал документы 22 июля. Он идет под 7-м номером.
ФОТО: Instagram / zverevsuperstar
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Российский шоумен, актер, парикмахер Сергей Зверев подал документы о выдвижении в качестве кандидата в депутаты Государственной думы от Бурятии. Об этом говорится...
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