Сергей Зверев подал документы на участие в выборах в Госдуму России

Источник материала: ОНТ

Российский шоумен, актер, парикмахер Сергей Зверев подал документы о выдвижении в качестве кандидата в депутаты Государственной думы от Бурятии. Об этом говорится в документах на сайте избиркома республики, пишет РИА «Новости».

Зверев, который представляет партию «Зеленые», подал документы 22 июля. Он идет под 7-м номером.

ФОТО: Instagram / zverevsuperstar





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